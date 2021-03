Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Kind beim Abbiegen angefahren

Recklinghausen (ots)

An der Kreuzung Bergknappenstraße/Alte Grenzstraße ist am Dienstagmorgen ein 3-jähriges Mädchen angefahren und verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen ist die 3-Jährige aus Recklinghausen gegen 8.55 Uhr mit ihrem Fahrrad an der Ampel über die Alte Grenzstraße in Richtung Kreisverkehr gefahren - ihre Mutter war direkt dahinter unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte ein 64-jähriger Autofahrer aus Recklinghausen von der Bergknappenstraße nach rechts auf die Alte Grenzstraße abbiegen - dabei kam es zum Zusammenstoß. Das Mädchen stürzte und wurde leicht verletzt. Die 3-Jährige wurde noch vor Ort in einem Rettungswagen behandelt und konnte anschließend mit ihrer Mutter nach Hause. Der Sachschaden wird auf etwa 300 Euro geschätzt.

