Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Fahrzeug und Führerschein sichergestellt - junger Fahrer bedroht Polizisten

Recklinghausen (ots)

Ein rechtliches Nachspiel hat das Fahrverhalten eines 23-jährigen Autofahrers aus Herten. Polizeibeamte warteten am Dienstagabend (ca. 22 Uhr) im Funkstreifenwagen an der Kreuzung Reitkamp/Kaiserstraße an einer roten Ampel, als der junge Fahrer mit sehr deutlich überhöhter Geschwindigkeit und aufheulendem Motor auf der Kaiserstraße vorbeifuhr.

Das Fahrzeug konnte an der Waldstraße Straße festgestellt werden. Der Fahrer lief zu Fuß weg. Der 23-Jährige konnte von den Polizisten angehalten werden.

Die Polizeibeamten stellten sowohl den BMW 3er Baureihe als auch den Führerschein des Mannes sicher.

Während des Einsatzes reagierte der Mann zunehmend immer aggressiver gegenüber den Beamten. Da er ihnen auch mit dem Tod drohte wurde neben der Strafanzeige wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens, auch eine Anzeige wegen Bedrohung geschrieben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell