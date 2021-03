Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Oer-Erkenschwick: Mann macht sich an Wohnmobil zu schaffen - Festnahme

Recklinghausen (ots)

Zeugen riefen in der Nacht zu Mittwoch die Polizei, da sich ein unbekannter Mann, um 5 Uhr, an einem Wohnmobil auf der Ludwigstraße zu schaffen machte. Der 25-jährige Tatverdächtige aus Oer-Erkenschwick, der sich bei Eintreffen der Polizei in einer Gartenlaube versteckt hielt, wurde vorläufig festgenommen. Der Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell