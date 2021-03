Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Haltern am See

Zwischen Samstagabend und Montagmorgen beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen geparkten schwarzen Honda Civic an der linken Fahrzeugseite. Das Auto stand an der Holtwicker Straße. Bei dem Unfall entstand 1.500 Euro Sachschaden. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor.

Datteln

Am Freitag, in der Zeit von 18:35-18:45 Uhr, wurde ein auf der Elisabethstraße geparkter blauer Volvo Kombi von einem bislang unbekannten Autofahrer beschädigt. Der Sachschaden liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete unerkannt von der Unfallstelle.

Oer-Erkenschwick

Am Montag fuhr eine 62-jährige Frau, um 16:00 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Engelbertstraße in Richtung Buschstraße. In Höhe des Stadions kam ein Mann auf einem Leichtkraftrad aus einer Grundstückseinfahrt gefahren. Es kam auf der Straße zum Unfall. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand. Der Unfallverursacher entfernte sich direkt vom Unfallort und flüchtete zunächst unerkannt in Richtung Hochstraße und bog dann nach links auf die Knappenstraße ab. Der unbekannte Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: ca. 20 Jahre alt, sehr schlanke Statur, etwa 1,75m - 1,85m groß, er trug keinen Helm Es entstand ein Sachschaden von ca. 400 Euro.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell