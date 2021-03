Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradunfall auf der Hornstraße

Recklinghausen (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Hornstraße ist am Dienstagabend, gegen 20 Uhr, ein 40-jähriger Motorradfahrer aus Gladbeck verletzt worden. Der Mann war in Richtung Hegestraße unterwegs - in einer Rechtskurve verlor er plötzlich die Kontrolle über sein Motorrad, kam nach links von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Laternenmast und stürzte. Der 40-Jährige wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, nach bisherigen Erkenntnissen wurde er schwer verletzt. Die Feuerwehr war ebenfalls im Einsatz, um auslaufende Betriebsstoffe zu beseitigen. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

