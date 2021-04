Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Leonberg-Gebersheim: Exhibitionist aufgetreten

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit gegen einen noch unbekannten Mann, der am Mittwoch gegen 14:10 Uhr in der Dobelstraße in Leonberg-Gebersheim in exhibitionistischer Weise gegenüber einer Frau und einem Mann aufgetreten sein soll. Die Frau befand sich zur besagten Zeit zusammen mit ihren Kindern auf dem "Indianerspielplatz". Eines ihrer Kinder rannte dann zu einem bislang unbekannten Mann, der am Spielplatz auf einer Bank saß. Als die Mutter das Kind zurückholen wollte, soll sie das entblößte Geschlechtsteil des Mannes gesehen haben. Daraufhin schnappte sie ihr Kind und lief zurück. Im Bereich des Spielplatzes sprach sie aufgrund des Vorfalls einen Mann an. Der 32-Jährige ging anschließend zu dem Unbekannten und unterhielt sich mit ihm. Während des Gesprächs soll die Fahrradhose des Mannes zur Seite gezogen und sein Glied weiterhin entblößt gewesen sein. Im Anschluss stand der Exhibitionist auf, ging zu seinem Fahrrad und fuhr in Richtung Rutesheim davon. Der Täter ist etwa 60 bis 70 Jahre alt, hat graue Haare, die seitlich kurz rasiert sind und oben etwas hochstehen. Er trug ein filigranes Brillengestell, ein hellgraues T-Shirt, eine schwarze Radlerhose und war mit einem schwarzen sportlichen Fahrrad unterwegs. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 0800 1100225, bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich zu melden.

