Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Gefährliche Körperverletzung während Fußballspiel

Gevelsberg (ots)

Gegen 19:30 Uhr am vergangenen Dienstag (26.10.) kam es im Stadion am Ochsenkamp zu einer körperlichen Auseinandersetzung während eines Fußballspiels. Am Spielfeldrand entwickelte sich aufgrund von verbalen Äußerungen ein Handgemenge zwischen Zuschauern, wobei ein 21-jähriger Ennepetaler mehrere Beteiligte durch Tritte und Schläge u.a. gegen den Kopf verletzte. Vor dem Eintreffen der Polizei entfernten sich die am Gemenge beteiligten Personen jedoch in unbekannte Richtung. Vier Personen wurden bei der Auseinandersetzung leicht verletzt. Einem der Geschädigten wurde während der Auseinandersetzung sein Mobiltelefon entwendet.

