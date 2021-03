Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall auf der Blessenstätte - dreijähriges Kind schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Sonntagnachmittag (28.03., 14.45 Uhr) ereignete sich auf der Straße Blessenstätte im Stadtgebiet Gütersloh ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei welchem ein dreijähriges Kind verletzt wurde.

Ein 29-jähriger Fahrer einer Notarztwagenbesatzung befuhr die Straße Blessenstätte aus Richtung Herzebrocker Straße kommend, in Richtung der Straße Unter den Ulmen. Etwa in Höhe eines Lebensmittelmarktes befand sich zeitgleich der dreijährige Junge, zunächst auf dem Gehweg im Beisein erwachsener Personen. Derzeitigen Erkenntnissen nach überquerte das Kind aus bislang ungeklärter Ursache unvermittelt die Fahrbahn. Der 29-jährige Fahrer des Rettungsdienstfahrzeugs konnte in der Folge eine Kollision mit dem Kind trotz Notbremsung nicht mehr verhindern.

Der dreijährige Junge wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Die anschließende medizinische Versorgung des Jungen erfolgte unmittelbar. Ein angeforderter Rettungshubschrauber traf gegen 15.08 Uhr am Unfallort ein und transportierte das Kind gemeinsam mit der anwesenden Mutter zur weiteren stationären Behandlung in ein Osnabrücker Klinikum.

Ermittler des Verkehrskommissariats Gütersloh sowie ein Sachverständiger erschienen an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zu dem Unfallhergang dauern an. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme wurde die Straße Blessenstätte zwischen den Einmündungen Friedhofstraße und Unter den Ulmen komplett gesperrt.

