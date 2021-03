Polizei Gütersloh

POL-GT: PKW überschlägt sich mehrfach

Gütersloh (ots)

Werther (JB) Am Samstag, 27.03.2021, gegen 17:05 Uhr befuhr ein 38jähriger Mann aus Gütersloh mit einem BMW die Theenhausener Straße von der Borgholzhausener Straße kommend in Richtung Werther Straße. Im Fahrzeug befand sich noch ein 41jähriger Beifahrer aus Halle. Der BMW überholte ein vor ihm fahrendes Fahrzeug. Hinter der darauf folgenden Rechtskurve verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über das Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfach und kam auf einem Acker auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die beiden Insassen konnten selbstständig das Fahrzeug verlassen. Die Feuerwehr war mit zwei Rettungswagen und einem Notarztwagen vor Ort. Der leichtverletzte Beifahrer wurde in das Krankenhaus Halle transportiert. Der schwerverletzte Fahrzeugführer würde ins Gilead nach Bielefeld gebracht. Das total beschädigte Unfallfahrzeug wurde abgeschleppt. Der Gesamtschaden wird durch die Polizei auf 20.000 EUR geschätzt. Zur Durchführung der polizeilichen Unfallaufnahme musste die Theenhausener Straße kurzzeitig gesperrt werden. Mögliche weitere Zeugen des Unfallgeschehens können sich unter Telefonnummer 05241-869-0 bei der Polizei Gütersloh oder jeden anderen Polizeidienststelle melden.

