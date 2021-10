Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke - Vermisster 38-jähriger wird gesucht

Herdecke (ots)

Der 38-jährige Max M. aus Herdecke wird von seinem Vater vermisst gemeldet. Seit Dienstag, dem 26.10.2021 besteht kein Kontakt mehr zum Vermissten, nachdem er sich zuvor bei seinem Vater telefonisch gemeldet hatte und angab sich in hilfloser Lage zu befinden.

Das Handy des Vermissten ist ausgeschaltet und konkrete Anlaufadressen liegen nicht vor.

Seine aktuelles äußerliches Erscheinungsbild kann wie folgt beschrieben werden:

- 38 Jahre alt - männlich - dunkelblonde Haarfarbe - blau-graue Augenfarbe - schlanke Figur - 184cm groß - Bekleidung: schwarze "Bomberjacke" mit Patches am linken äußeren Ärmel, blaue Jeans und braune Lederschuhe mit Lochmuster

Wer hat den Vermissten Max M. gesehen oder kann Angaben zu seinem derzeitigen Aufenthaltsort machen?

Ein aktuelles Foto der vermissten Person mit seiner aktuellen Oberbekleidung finden Sie im Presseportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndungen/vermisste/herdecke-vermisste-person

Hinweise bitte an die Polizeiwache in Wetter unter 02335 - 91667000 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell