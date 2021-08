Polizei Bonn

POL-BN: Bad Honnef: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Bonn/Bad Honnef (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Bad Honnef wurde am Montagnachmittag ein Motorradfahrer schwer verletzt. Zum Unfallzeitpunkt, gegen 16:40 Uhr, bog ein 85-jähriger Autofahrer von einem Parkplatz nach links auf die Straße Am Saynschen Hof ein. Dabei übersah er nach dem derzeitigen Sachstand einen 79-jährigen Motorradfahrer und erfasste diesen. Durch die Kollision kam der 79-jährige, der mit einem Leichtkraftrad unterwegs war, zu Fall. Nach der Erstversorgung vor Ort wurde der Verletzte mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden am Unfall beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro. Für die Dauer der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme wurde die Straße "Am Saynschen Hof" durch die eingesetzten Polizeibeamten bis rund 17:30 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernimmt das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei.

