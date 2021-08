Polizei Bonn

POL-BN: Einbruch in Kleintierpraxis in Königswinter-Römlinghoven - Polizei warnt vor möglichen Gefahren durch entwendetes Narkosemittel

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 06.08.2021, gegen 18:00 Uhr, und dem 08.08.2021, gegen 10:30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Kleintierpraxis in der Straße "Lommerwiese" in Römlinghoven ein: Nach der Spurenlage verschafften sich die Täter durch das gewaltsame Öffnen der Eingangstüre Zugang in die Räume, die sie augenscheinlich gezielt nach möglichem Diebesgut durchsuchten. Nach den bisherigen Feststellungen wurde aus einem Untersuchungsraum ein kleinerer Wandtresor entwendet. In diesem befanden sich nach dem aktuellen Sachstand Narkosemittel. Die Einbrecher verließen den Tatort schließlich mit ihrer Beute unerkannt.

Das zuständige KK 34 Hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen. Zeugen, die Beobachtungen mit einem möglichen Zusammenhang zu dem geschilderten Einbruchsgeschehen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweis:

Die Polizei warnt mit Blick auf die in dem entwendeten Tresor aufbewahrten Narkosemittel ausdrücklich vor möglichen Gefahren für Gesundheit und Leben, die aus einer unsachgemäßen Nutzung der Mittel resultieren können! Informieren Sie bei der Auffindung möglicher verdächtiger Gegenstände/Substanzen bitte unverzüglich Polizei oder Feuerwehr!

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell