POL-BN: Verkehrskontrolle in Bornheim-Merten - Ermittlungen gegen 32-Jährigen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung

In den Nachtstunden zum 09.08.2021 kontrollierte eine Streifenwagenbesatzung der Bonner Polizei einen Autofahrer im Bereich der Bonn-Brühler-Straße in Merten: Gegen 00:05 Uhr war der Fahrer den Polizisten aufgefallen, weil er in Richtung Pappelstraße fahrend mit quietschenden Reifen unterwegs war. Beim Ausfahren aus einem Kreisverkehr konnte er seinen Kleinwagen dann augenscheinlich gerade noch abfangen, ohne auf die Verkehrsinsel zu fahren. Die Einsatzkräfte hielten den Wagen dann zur Kontrolle an. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte für eine mögliche Alkoholeinwirkung. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,1 Promille. Da der Beschuldigte darüber hinaus auch Angaben zu einem Drogenkonsum machte, wurde die Entnahme von zwei Blutproben zur Beweissicherung angeordnet. Die Beamten stellten darüber hinaus den Führerschein des 32-Jährigen sicher. Das zuständige Verkehrskommissariat führt nun die weitergehenden Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Alkohol- und Drogeneinwirkung.

