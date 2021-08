Polizei Bonn

POL-BN: Einbruchsversuch in Bonn-Hoholz - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am Samstagabend (07.08.2021) versuchten Unbekannte in ein Einfamilienhaus im Veilchenweg in Bonn-Hoholz einzubrechen.

Zwischen 20:30 Uhr und 21:00 Uhr schlugen die Täter ein Fenster des Hauses ein. Nach dem derzeitigen Sachstand gelangten sie nicht in die Innenräume. Es wurde nichts entwendet. Die Einbrecher entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen zu dem Einbruchsversuch übernimmt das Kriminalkommissariat 34. Hinweise zu verdächtigen Feststellungen im Zusammenhang mit dem geschilderten Geschehen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell