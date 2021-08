Polizei Bonn

POL-BN: Personenüberprüfung in Schwarzrheindorf - Alkoholisierte Person griff Einsatzkräfte an - 30-Jähriger in Gewahrsam genommen

Bonn (ots)

In den Abendstunden des 05.08.2021 meldeten Zeugen eine Ruhestörung aus dem Bereich eines Kirchengeländes an der Dixstraße in Schwarzrheindorf. Die Anrufer teilten mit, dass die augenscheinlich alkoholisierte Person sehr laute Musik über ein Laptop abspielen würde. Die gemeldete Person wurde von den polizeilichen Einsatzkräften gegen 19:50 Uhr in dem Innenhofbereich des Kirchengeländes angetroffen und überprüft. Hierbei zeigte sich der 30-Jährige aggressiv - auf Aufforderung schaltete er die Musik aus.

Bei der weiteren Überprüfung bedrohte er die Polizisten zunächst verbal - als er einem der Beamten gegen den Oberkörper schlug, wurde er zu Boden gebracht und fixiert. Der 30-Jährige wurde schließlich auf richterliche Anordnung in Gewahrsam genommen. Nachdem ein Atemalkoholtest einen Wert von rund 2,3 Promille ergeben hatte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Gegen den Beschuldigten läuft nun ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte. Der 30-Jährige wird in den Vormittagsstunden des 06.08.2021 aus dem Polizeigewahrsam entlassen.

