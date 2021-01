Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Kaffeevollautomat aus Büro entwendet

Ibbenbüren (ots)

Aus einem Büroraum der Ledder Werkstätten in Ibbenbüren haben unbekannte Täter in der Zeit zwischen Montag (25.01.21), 18.00 Uhr, und Dienstag (26.01.21), 06.30 Uhr, einen Kaffeevollautomaten gestohlen. Die Täter gelangten ersten Erkenntnissen zufolge durch Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude an der Holsterkampstraße. Hinweise auf den oder die Täter gibt es keine. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Zeugenhinweise entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

