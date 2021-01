Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, besonders schwerer Diebstahl

Rheine (ots)

Am Samstag (23.01.) haben Unbekannte im Supermarkt Aldi am Friedrich-Ebert-Ring Zigaretten und Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro gestohlen. Die Ware war in einer Vitrine aufbewahrt, die im Lagerraum des Supermarktes stand. Das Lager kann vom Verkaufsraum aus über ein Rolltor betreten werden. Ersten Ermittlungen zufolge haben die Täter zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr den Lagerraum betreten, das Schloss der Vitrine geknackt und daraus die Zigaretten und Tabakwaren entnommen. Die Polizei sucht jetzt Zeugen. Kunden, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Rheine zu melden, Telefon 05971/938-4215.

