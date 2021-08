Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Holzlar: Kriminalpolizei ermittelt nach versuchtem Straßenraub

Bonn (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Donnerstagmorgen (05.08.2021) versucht haben, einer 33-Jährigen in Holzlar das Mobiltelefon zu entreißen.

Zur Tatzeit gegen 07:15 Uhr befand sich die Geschädigte auf dem Gehweg auf der Hangelarer Straße, als plötzlich ein Radfahrer im Vorbeifahren versuchte, ihr Mobiltelefon zu entreißen. Als sie ihre Hand wegzog, soll der Unbekannte sie zu Boden geschubst haben. Dabei verletzte sich die 33-Jährige am Kopf. Ihr gelang es, in einen Hausflur zu gelangen und auf sich aufmerksam zu machen. Im weiteren Verlauf mussten ihre Verletzungen in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Unbekannte soll sofort weitergefahren sein. Er kann bislang nur als etwa 25-30 Jahre alt, mit unauffälliger Statur, dunkler Hautfarbe und roter Oberbekleidung beschrieben werden.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und bittet um Hinweise: Wem ist die beschriebene Person am Donnerstagmorgen in Holzlar aufgefallen oder wer kann Angaben zum Tatgeschehen machen?

Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 32 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK32.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

