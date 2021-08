Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach: Mehrere Verletzte bei schwerem Verkehrsunfall

Rheinbach (ots)

Am Mittwochnachmittag (04.08.2021) ereignete sich auf der B266 in Rheinbach ein folgenschwerer Verkehrsunfall. Eine 33-jährige Frau wurde dabei schwerstverletzt.

Zur Unfallzeit gegen 15:15 Uhr befuhr ein 35-jähriger Autofahrer mit seiner 33-jährigen Beifahrerin und einem zweijährigen Kind die B266 in südlicher Richtung. Kurz vor dem Kreisverkehr B266/Koblenzer Straße/Maria-Goeppert-Mayer-Straße kam der BMW der Familie aus noch nicht abschließend geklärter Ursache nach links von seiner Fahrbahn ab und überfuhr nacheinander zunächst eine Verkehrsinsel und anschließend das Innere des Kreisverkehrs. Hiernach kollidierte das Auto mit einem Betonmischer, der den Kreisverkehr in südlicher Richtung befuhr und in Richtung Wormersdorf verlassen wollte. Nach der Kollision überschlug sich das Fahrzeug und kam im Kreisverkehr zum Stehen. Unfallzeugen übernahmen die Erstversorgung und alarmierten Rettungsdienst und Polizei. Der 35-Jährige und das zweijährige Kind wurden schwer verletzt und nach der Behandlung vor Ort mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 33-Jährige erlitt schwerste Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der 52-jährige Fahrer des Betonmischers erlitt einen Schock. Bedei Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle kam es für die Dauer der Unfallaufnahme zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Das Verkehrskommissariat 1 hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen.

