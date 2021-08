Polizei Bonn

POL-BN: Swisttal-Ollheim: Einbrecher entwenden Fahrräder aus Geräteschuppen - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Im Zeitraum zwischen Dienstag (03.08.2021), 19:00 Uhr und Mittwoch (04.08.2021), 12:30 Uhr, brachen Unbekannte in den Geräteschuppen eines Einfamilienhauses in der Straße Klein-Ollheim in Swisttal-Ollheim ein.

Nach ersten Ermittlungen verschafften sich die Täter über ein rückwärtig gelegenes Gartentor Zugang zum Grundstück des Einfamilienhauses. Dort hebelten sie gewaltsam einen Geräteschuppen auf und entwendeten daraus zwei Fahrräder im Wert von mehreren hundert Euro. Anschließend gelang es den Einbrechern, den Tatort unbemerkt zu verlassen.

Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 34 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

