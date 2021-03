Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen und Engen) Jugendliche randalieren im Zug (16.03.2021)

Tuttlingen / Engen (ots)

Drei amtsbekannte 17-jährige Jugendliche haben am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der Fahrt von Engen nach Tuttlingen im Zug randaliert. Sie fielen während der gesamten Fahrstrecke durch unflätiges Verhalten auf und schlugen gegen Tische und Abteilwand. Kurz bevor sie in Tuttlingen ausstiegen, gingen die drei in eine Zugtoilette und klauten daraus einen Feuerlöscher. Ein Zeuge verständigte die Polizei, die noch am Bahnhof einen der Täter festhalten konnte. Seine beiden Kumpane flüchteten, sind der Polizei jedoch bekannt. Alle drei müssen nun mit einer Anzeige wegen Diebstahls rechnen.

