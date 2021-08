Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Castell: Unbekannter schlug Seitenscheibe an geparktem Auto ein - Rucksack entwendet

Bonn (ots)

Am 04.08.2021, in dem kurzen Zeitraum zwischen 14:45 und 15:30 Uhr, machte sich ein Unbekannter an einem im Bereich des Welrichsweg geparkten Pkw zu schaffen: Nach dem Einschlagen einer Seitenscheibe auf der Beifahrerseite entwendete er einen Rucksack mit persönlichen Gegenständen und einem Schlüssel - mit seiner Beute entfernte sich der Täter dann unerkannt.

Das zuständige KK 31 hat die weitere Bearbeitung des Falles übernommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

