Polizei Bonn

POL-BN: Alkohol- und Drogenkontrollen: Polizei ordnete 13 Blutproben an

Bonn (ots)

Am Mittwoch (04.08.2021) waren unter Leitung der Kradgruppe der Bonner Polizei rund 35 Beamte, darunter zahlreiche Kommissaranwärter, bei Verkehrskontrollen zur Bekämpfung der Hauptunfallursachen im Einsatz. Der Fokus lag dabei auf gezielten Alkohol- und Drogenkontrollen.

Im Verlauf des Tages wurde dabei an der Maximilian-Kolbe-Brücke in Dransdorf, der Bleibtreustraße in Bornheim sowie an der Josefshöhe in Graurheindorf/Auerberg kontrolliert.

Insgesamt zogen die Beamten 13 Kraftfahrzeugführer aus dem Verkehr. Bei ihnen bestand der Verdacht, dass sie ihr Auto unter Drogeneinwirkung geführt hatten, da entsprechende Schnelltests positiv ausfielen. Die Beamten ordneten jeweils Blutproben an und leiteten Ermittlungsverfahren ein.

Ein 30-jähriger Rollerfahrer versuchte sich gegen 11:30 Uhr an der Bleibtreustraße zunächst einer Kontrolle zu entziehen. Wie sich herausstellte, war sein Roller seit Januar 2020 außer Betrieb gesetzt und mit gefälschten Kennzeichen versehen. Darüber hinaus reagierte der bei dem 30-Jährigen durchgeführte Drogentest positiv auf THC, was eine Blutprobe zur Folge hatte. Auch eine gültige Fahrerlaubnis konnte der Mann nicht vorweisen.

Auch zwei weitere Fahrzeugführer waren am Mittwoch ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs. Bei den Kontrollen wurden aber auch zahlreiche weitere Verkehrsverstöße geahndet. Unter anderem wegen Handyverstößen wurden sechs Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt. Weitere sechs Verkehrsteilnehmer waren nicht angeschnallt und mussten - so wie 20 aus anderen Gründen Betroffene - Verwarngelder entrichten. Vier weitere Fahrzeugführer erhielten Kontrollberichte und müssen zeitnah die Beseitigung festgestellter Mängel vorzeigen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell