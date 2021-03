Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an PKW Mercedes Benz

Saarburg-Beurig (ots)

Am Samstag, den 06.03.2021 wurde zwischen 21:45 Uhr und 22:00 Uhr vor einer Kfz-Werkstatt in Saarburg-Beurig in der Bahnhofstraße ein dort geparkter PKW der Marke Mercedes Benz beschädigt. Unbekannte Täter schlugen mit einem unbekannten Gegenstand drei Mal auf die Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Die Windschutzscheibe wurde hierbei erheblich beschädigt und muss erneuert werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf ca. 1000 EUR.

Hinweise werden erbeten an die Polizei in Saarburg, Tel: 06581-9155-0.

