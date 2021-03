Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: 41 Wahlplakate beschmiert oder überklebt

Trier (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 04.03.21, auf Freitag, 05.03.21, wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet Trier sowie in der Gemarkung Korlingen, Parkplatz Korlinger Höhe, insgesamt 41 Wahlplakate der Parteien CDU, SPD, Bündnis 90/Die Grünen, FDP, Die Linke, ÖDP, Freie Wähler und AfD mit Farbe beschmiert bzw. mit beschrifteter Tapete beklebt. In Korlingen waren drei Wahlplakate betroffen. Im Stadtgebiet Trier waren nahezu alle Wahlplakate zwischen der Zurmaiener Straße und dem Pacelliufer betroffen (insgesamt 29 Stück), zudem eines der AfD in der Metzer Allee, drei im Bereich Verteilerring Südallee/Spitzmühle sowie fünf in der Kohlenstraße. Die Schriftzüge lauteten auszugsweise "Ich habe gelogen", "Lügner", "Wir sperren Alte ein und quälen Kinder", "Stopp Lockdown" o. ä. Zeugenhinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Trier unter 0651/9779-5210.

