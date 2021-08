Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: Mutmaßliche Drogendealer gestellt

Bonn (ots)

Am Donnerstagnachmittag (05.08.2021) wurden zwei Beamte der Bonner Polizei in ihrer Freizeit auf mehrere junge Männer aufmerksam, die rund um den Konrad-Adenauer-Platz in verdächtiger Weise mit Passanten interagierten. Dabei kam es dem Anschein nach zur Übergabe von Betäubungsmitteln. Die Zeugen informierten die Einsatzleitstelle, die umgehend mehrere Streifenwagen zum Einsatzort entsandte. Mithilfe der meldenden Beamten gelang es den uniformierten Polizisten, vier Tatverdächtige (17, 17, 18, 19) im Umfeld des Konrad-Adenauer-Platzes zu stellen. Bei den Durchsuchungen der Tatverdächtigen wurden geringe Mengen Marihuana gefunden und sichergestellt. Nach ersten Maßnahmen im Polizeipräsidium wurden die jungen Männer anschließend wieder entlassen. Gegen sie ermittelt nun das für Drogendelikte zuständige Kriminalkommissariat 33.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell