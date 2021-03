Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Gasaustritt bei Bauarbeiten

Mönchengladbach-Hardt, 05.03.2021, 16:19 Uhr, Pastorenkamp (ots)

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr zu einer Gasausströmung im Bereich Pastorenkamp alarmiert. Bei Arbeiten mit einem Bagger auf der Straß war eine Gasleitung getroffen und abgerissen worden. Eine große Menge Gas strömte unkontrolliert aus. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Gefahrenbereich sofort weiträumig ab und sicherten die Einsatzstelle. Die Abdichtung der abgerissenen Leitung direkt in der Baugrube war nicht möglich. Zur Störungsbeseitigung wurden Kräfte des lokalen Energieversorgers NEW hinzugezogen. Zum Verschluss der abgerissenen Rohrleitung mussten, in sicherer Entfernung vor und hinter der Austrittsstelle, Öffnungen in der Straße angelegt werden um an die Rohrleitung zu gelangen. Durch die Abdichtung vor und hinter der abgerissenen Stelle wurde der weitere Gasaustritt gestoppt. Die Arbeiten an der Gasleitung nahmen ca. vier Stunden in Anspruch. In dieser Zeit musste die Straße Pastorenkamp für Fahrzeuge und Fußgänger voll gesperrt werden.

Im Einsatz waren der Lösch- und Hilfeleistungszug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), ein Rettungswagen, eine Notarzteinsatzfahrzeug sowie der Führungsdienst der Feuerwehr.

Einsatzleiter: BAR Markus Meinen

