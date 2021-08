Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel: E-Scooter-Fahrer war offenbar berauscht

Bonn (ots)

In den frühen Morgenstunden (07.08.2021) fiel einer Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf auf dem Konrad-Adenauer-Platz ein offensichtlich in Schlangenlinien fahrender E-Scooter auf. Der Fahrer missachtete zwei rot anzeigende Fußgängerampeln. Bei der Überprüfung des Fahrers gegen 04:05 Uhr war schnell klar: der 18-jährige Fahrzeugführer hatte Alkohol getrunken. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholvortest zeigte einen Wert von rund 1,82 Promille an. Die eingesetzten Kräfte ordneten daher eine Blutprobe an, brachten den Mann zur Wache Ramersdorf und leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ein. Der Führerschein des 18-Jährigen wurde ebenfalls sichergestellt. Die weiteren Ermittlungen gegen den jungen Mann führt nun das Verkehrskommissariat 1.

Denken Sie daran: Die Nutzung eines E-Scooters unter Alkoholeinfluss kann eine Straftat darstellen, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Promillegrenzen wie für Autofahrer.

