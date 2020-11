Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Pkw durchwühlt

Heinsberg-UnterbruchHeinsberg-Unterbruch (ots)

Unbekannte drangen in der Nacht zu Samstag (14. November) in drei Pkw ein, die an der Straße Rohmen parkten. Sie durchwühlten die Innenräume und stahlen aus einem Fahrzeug eine Funkfernbedienung. Bei den anderen beiden Pkw stand zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht fest, ob etwas entwendet wurde.

