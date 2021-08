Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Beuel/Königswinter/Bad Honnef: Verkehrskontrollen am Wochenende

Bonn, Königswinter, Bad Honnef (ots)

Am vergangenen Wochenende (06.-08.08.2021) führten Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Ramersdorf mehrere Verkehrskontrollen durch. Der Schwerpunkt lag hierbei auf dem Verhalten von E-Scooter- und Fahrradfahrenden sowie auf der Verkehrssicherheit von Kraftfahrzeugen. Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge überprüft. Dabei wurden 10 Alkohol- und 3 Drogentests durchgeführt.

Am frühen Samstagmorgen (07.08.2021) fiel gegen 04:05 Uhr ein 18-jähriger E-Scooter-Fahrer am Beueler Konrad-Adenauer-Platz auf, der in Schlangenlinien fuhr und das Rotlicht zweier Ampeln missachtete. Ein Atemalkoholvortest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Nach erfolgter Blutprobe musste er seinen Führerschein abgeben. Als Fahranfänger in der Probezeit galt für ihn ohnehin die 0-Promille-Grenze.

Eine 19-jährige E-Scooter-Fahrerin missachtete ebenfalls das Rotlicht zweier Ampeln, die deutlich länger als eine Sekunde Rotlicht zeigten. Auf sie kommen zwei Bußgelder zu je 100,- Euro sowie jeweils ein Punkt in Flensburg hinzu. Weitere E-Scooter-Fahrer hatten die Kleinstfahrzeuge jeweils mit zwei Personen besetzt und mussten entsprechende Verwarngelder bezahlen.

Bei den Kontrollen von Fahrrädern wurden erfreulicherweise keine Trunkenheitsfahrten festgestellt. Zudem waren alle überprüften Fahrräder in einem verkehrstüchtigen Zustand. Zwei Fahrradfahrer fielen wegen Rotlichtverstößen auf und müssen mit entsprechenden Bußgeldern rechnen. Zwei weitere Radfahrer erhielten ein Verwarngeld, da sie bei Dunkelheit das Licht nicht eingeschaltet hatten.

Auch bei der Überprüfung von Kraftfahrzeugführern wurden keine Alkohol- oder Drogenverstöße festgestellt. Dennoch wurden mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet. In Königswinter fiel eine 15-Jährige auf, die ohne Fahrerlaubnis einen Pkw bewegte. In Bad Honnef überholte ein 29-Jähriger im Schmelztal in verkehrsgefährdender Weise mehrere Pkw.

Insgesamt zehn Fahrzeuge fielen auf, da der Termin der nächsten Hauptuntersuchung teilweise deutlich überschritten war. Hierunter auch der Pkw einer 35-jährigen Halterin, der 13 Monate überfällig war. In fünf Fällen wurden Verwarngelder erhoben, da Fahrzeuginsassen den Gurt nicht angelegt hatten. Erfreulicherweise betraf dies nur in einem Fall die Sicherung von Kindern.

In vier Fällen wurden im öffentlichen Verkehrsraum abgestellte Schrottfahrzeuge festgestellt. Entsprechende Bußgeldverfahren wurden eingeleitet und Mitteilungen an das Ordnungsamt der Bundesstadt Bonn gefertigt.

