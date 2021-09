Polizeiinspektion Leer/Emden

POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden für den 13.09.2021

PI Leer/Emden (ots)

++Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol++Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort++

Leer - Fahren ohne Fahrerlaubnis unter dem Einfluss von Alkohol Am 12.09.2021 erfolgte um 23:10 Uhr nach dem Hinweis einer Zeugin die Kontrolle eines Pkw, welcher von einem 40-jährigen Mann mit Wohnsitz in Weener geführt wurde. Der Mann hatte das Fahrzeug in unsicherer Fahrweise auf dem Stadtring geführt. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 40-jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand und zur Kontrollzeit einen Atemalkoholwert von 2,66 Promille aufwies. Zudem gab der Mann an, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Die verantwortliche Halterin des Fahrzeuges, die sich auf dem Beifahrersitz befand, lies die Fahrt zu. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Beide Personen müssen sich nun in einem Strafverfahren verantworten.

Emden - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am 11.09.2021 gegen 18:15 Uhr befuhr eine derzeit unbekannte Person mit einem Fahrrad die Straße "Am Burggraben" stadtauswärts und nutze dabei nach bisherigen Erkenntnissen den Fußgängerweg. Als der Radfahrer einen ordnungsgemäß geparkten Pkw Opel passiert, fällt er aus derzeit nicht bekannten Gründen gegen den Pkw und beschädigt diesen. Anschließend entfernt sich die verursachende Person, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, die Polizei in Emden zu kontaktieren.

