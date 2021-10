Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm - Versuchter Wohnungseinbruch in der Pastor-Nonne-Straße

Schwelm (ots)

Am Mittwoch, den 27.10.2021, in der Zeit von 8 Uhr bis 13 Uhr versuchten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus aufzuhebeln. Als dies nicht gelang, flüchteten der oder die Täter unerkannt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell