Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung PK Seesen vom 08.01.21

GoslarGoslar (ots)

Verkehrsunfall mit 300,- Euro Sachschaden

Seesen, Jahnstraße, 07.01.21, 17.40 h

Ein 54jähriger Transporter-Fahrer aus Tschechien streifte beim Vorbeifahren am o.a. Ort einen ordnungsgemäß abgestellten Transporter aus Langenhagen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden an den jeweiligen Außenspiegeln.

i-A.

Knackstedt, POK

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Goslar

Polizeikommissariat Seesen

Telefon: 05381-944-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell