Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Unfall mit E-Scooter und schwer verletzter Fahrerin

Ennepetal (ots)

Gegen 15:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Ennepetalerin mit ihrem E-Scooter den linken Gehweg der Milsper Straße bergauf in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. Auf Höhe einer Grundstücksausfahrt kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw eines 20-jährigen aus Ennepetal, der über den Gehweg in Richtung Fahrstreifen fuhr. Durch die Kollision erlitt die Geschädigte im Verlauf der Unfallaufnahme einen Schock. Sie wurde mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Der Pkw-Fahrer verblieb unverletzt.

