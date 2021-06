Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Acht Meter langes Segelboot mit Motorschaden im Rhein - Feuerwehren aus Düsseldorf, Dormagen, Monheim und die DLRG sicherten das Boot - Keine Verletzten

Düsseldorf (ots)

Mittwoch, 30. Juni 2021, 15.32 Uhr, Rhein Höhe Kilometer 717, Urdenbach

Über die Wasserschutzpolizei aus Duisburg erhielt die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über ein havariertes Segelboot auf dem Rhein. Mit Einsatzkräften zu Land, zu Wasser und in der Luft konnte das Schiff ausfindig gemacht und gesichert werden. Die Besatzung war unverletzt und wurde zusammen mit dem havarierten Schiff an einen Anleger in Monheim am Rhein geschleppt. Nach rund zwei Stunden war der gemeinschaftliche Einsatz der Feuerwehren aus Düsseldorf, Dormagen, Monheim am Rhein und der DLRG Monheim beendet.

Die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf erhielt am Mittwochnachmittag die Meldung über ein havariertes Sportboot auf dem Rhein in Höhe Urdenbach. Aufgrund der Informationen entsendete der erfahrene Leitstellendisponent Einsatzkräfte zu Land, zu Wasser und aus der Luft zum gemeldeten Einsatzort. Zusätzlich rückten ebenfalls die Feuerwehren aus Monheim am Rhein und Dormagen mit weiteren Einsatzkräften zur Unterstützung aus.

Zunächst konnte von der Straße Am Ausleger in Urdenbach das acht Meter lange Segelboot linksrheinisch im Rheinstrom ausfindig gemacht werden. Die nur wenige Minuten später eintreffende Besatzung des Rettungsbootes der Feuerlöschbootstation aus Düsseldorf nahm sofort Kontakt mit dem Ehepaar auf. Durch einen Motorschaden war das Segelboot manövrierunfähig. Obwohl insgesamt drei Anker zu Wasser gelassen wurden, hielt das Boot nicht sicher in der Strömung des Rheins.

Da die beiden Besatzungsmitglieder unverletzt waren, sicherte das Düsseldorfer Rettungsboot zunächst den Havaristen und konnte diesen dann zusammen mit einem Boot der DLRG Monheim am Rhein zu einem Steiger stromaufwärts nach Monheim Baumberg ziehen.

Die weiteren Feuerwehreinheiten am Land sowie der Hubschrauber der Polizei Düsseldorf konnten dann schon zu ihren Standorten zurückkehren. Nach rund zwei Stunden war die gemeinschaftliche Bergungsaktion auf dem Rhein dann beendet.

Insgesamt war die Feuerwehr Düsseldorf mit 70 Einsatzkräften der Standorte Frankfurter Straße, Werstener Feld, Hüttenstraße, Behrenstraße, Bremerstraße, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Garath und der Freiwilligen Feuerwehr Himmelgeist/Itter vor Ort gewesen. Außerdem unterstützten die Feuerwehr Dormagen, die Feuerwehr Monheim am Rhein sowie die DLRG Monheim und ein Hubschrauber der Polizei Düsseldorf mit weiteren Einsatzkräften.

Original-Content von: Feuerwehr Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell