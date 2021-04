Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim/Ottersheim - Geschwindigkeitsmessungen

Germersheim/Ottersheim (ots)

Gestern führten Germersheimer Polizisten zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Zunächst wurde der Verkehr in der Lange Straße in Ottersheim überwacht. Dort ergaben sich insgesamt elf Geschwindigkeitsverstöße. Zudem war ein Autofahrer nicht angeschnallt und ein weiterer hatte während der Fahrt sein Handy am Ohr. Bei einer anschließenden Kontrolle in der Sondernheimer Straße in Germersheim waren nochmal 15 Autofahrer zu schnell.

