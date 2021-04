Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Brand eines Reihenhauses

Wörth-Maximiliansau (ots)

Am Montag, 26.04.2021, kam es gegen 12.30 zum Brand eines Reihenendhauses in der Sparbenhecke in Maximiliansau. Die Feuerwehren Wörth und Maximiliansau konnten den Brand schnell unter Kontrolle bringen und löschen. Da sich zum Zeitpunkt des Brandes keine Personen im Haus aufhielten, wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Kriminalinspektion Landau hat die Ermittlungen zur Brandursache gemeinsam mit einem Brandsachverständigen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell