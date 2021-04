Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Mit 106 km/h durch die Stadt

Landau (ots)

Mit 106 km/h wurde ein Autofahrer bei einer Geschwindigkeitsüberwachung am Sonntagabend von Beamten der Polizeiinspektion Landau gemessen. Die Überprüfung erfolgte zwischen 19.15 Uhr und 20.05 Uhr im Bereich der Rheinstraße in Fahrtrichtung Queichheimer Brücke. Insgesamt passierten 100 Fahrzeuge die Kontrollstelle. Zehn Fahrer waren zu schnell unterwegs gewesen. Der "Spitzenreiter" erhält ein Bußgeld in Höhe von 280 EUR sowie ein zweimonatiges Fahrverbot. An der besagten Örtlichkeit sind 50 km/h erlaubt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell