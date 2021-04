Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr unterwegs

Landau (ots)

Da er kein Versicherungskennzeichen an seinem E - Scooter angebracht hatte, wurde ein 17 - Jähriger am Sonntagmittag gegen 15.40 Uhr in der Maximilianstraße von einer Polizeistreife kontrolliert. Im Rahmen der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Jugendliche zum Kontrollzeitpunkt unter Cannabiseinfluss stand. Ihm wurde bei der Dienststelle eine Blutprobe genommen. Zudem war das Fahrzeug zum Kontrollzeitpunkt nicht versichert. Es wurden Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

