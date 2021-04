Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210409.3 Wewelsfleth: Einbruch in Kindergarten

Wewelsfleth (ots)

Bereits Ende März ist es zu einem Einbruch in einen Kindergarten in Wewelsfleth gekommen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Im Zeitraum vom 29.03.2021, 16.00 Uhr, bis zum 30.03.2021, 08.45 Uhr, suchten Einbrecher den Kindergarten in der Straße Am Sportplatz auf und stiegen gewaltsam über ein Fenster in das Objekt ein. Sie richteten dabei einen erheblichen Sachschaden an und entwendeten Bargeld in dreistelliger Höhe sowie einen Laptop.

Der Sachschaden wird auf rund tausend Euro beziffert.

Hinweise auf die Täter gibt es bisher keine. Zeugen sollten sich daher unter der Telefonnummer 04821/6020 bei der Kripo in Itzehoe melden.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell