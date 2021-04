Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210408.2 Glückstadt: Fahrkartenautomat gesprengt

Glückstadt (ots)

Am Donnerstag, den 08.04.21, gegen 02.35 Uhr, sprengten unbekannte Täter einen Fahrkartenautomaten am Glückstädter Bahnhof. Der oder die Täter entwendeten die Geldkassette mit einem geringen Bargeldbetrag. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg. Am Automaten entstand ein Sachschaden von ca. 20 000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Kripo in Itzehoe übernommen. Wer Hinweise zu den Tätern geben kann, melde sich bitte unter 04821-6020.

Stefan Hinrichs

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell