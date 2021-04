Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 210408.1 Glückstadt: Autofahrt unter Alkoholeinfluss

Glückstadt (ots)

In der Nacht zu Sonntag ist es einer Streife gelungen, die Fahrt einer alkoholisierten Autofahrerin in Glückstadt aufzudecken. Diese war mit mehr als 1,3 Promille unterwegs.

Gegen 03.30 Uhr entdeckten die Ordnungshüter eine Autofahrerin, die mit einem Opel den Kreisverkehr in der Stadtstraße wiederholt befuhr. Daraufhin entschlossen sich die Polizeibeamten, das Fahrzeug einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Sie folgten dem PKW in den Kreisverkehr und schalteten das optische Anhaltesignal ein. Da die Fahrerin dieser Aufforderung auch nach einer zusätzlichen Runde nicht nachkam, schalteten die Ordnungshüter das Blaulicht ein. Erst danach verließ die Fahrerin den Kreisverkehr in Richtung Stadtstraße und kam auf einer Bushaltestelle zum Stehen. Auf Nachfrage gab die 24-jährige Autofahrerin an, dass sie aufgrund von Ortsunkenntnis mehrfach Runden im Kreisverkehr gefahren sei. Sie habe nicht gewusst, welche Ausfahrt sie nehmen solle. Die aus dem Kreis Pinneberg stammende Frau räumte im Rahmen des Gespräches ein, Alkohol getrunken zu haben. Nachdem der Atemalkoholtest einen Wert von 1,3 Promille ergab, wurde eine Blutentnahme veranlasst.

Die Autofahrerin wird sich nun wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten müssen.

Maike Pickert

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell