POL-IZ: 210407.6 Dägeling: Einbruch in Baucontainer

In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in einen Baucontainer in Dägeling eingestiegen und haben aus diesem Werkzeug entwendet. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können.

Im Zeitraum vom 01.04.2021, 16.00 Uhr, bis 06.04.2021, 06.45 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem im Kaddenbusch abgestellten Container einer Firma. Aus dem Inneren entwendeten sie diverse Werkzeuge. Der Wert des erlangten Gutes dürfte bei etwa 3.500 Euro liegen.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt keine. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kripo in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821/6020 in Verbindung zu setzen.

