Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Maikammer - Rennradfahrer missachten STOP-Schild

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Maikammer (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei Rennradfahrern kam es gestern Mittag (25.04.2021, 14:08 Uhr) in der St. Martiner Straße. Beide missachteten das STOP-Schild an der Kreuzung Weinstraße Nord, weshalb zunächst ein 39 Jahre alter Radfahrer mit einem bevorrechtigten BMW zusammenstieß. Beim Ausweichversuch stürzte dann ein 31 Jahre alter Rennradfahrer zu Boden. Beide trugen zum Glück Radhelme, weshalb sie sich nur leicht verletzten und sich in ärztliche Behandlung begeben mussten. Der Gesamtschaden beträgt knapp 1000 Euro. In dem Zusammenhang appelliert die Polizei: Rund 80% der schweren Hirnverletzungen beim Radfahren könnten sich durch das Tragen eines Helms vermeiden lassen. Daher empfehlen wir immer mit Fahrradhelm zu fahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell