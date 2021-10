Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahrzeug nach Cannabiskonsum geführt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Abend des 20. Oktober wurde ein 27-jähriger Autofahrer in der Europastraße in Neustadt einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurden bei dem Mann drogentypische Auffälligkeiten festgestellt, die sich in einem anschließend durchgeführten Drogenerkennungstest bestätigten. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell