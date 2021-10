Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: (Haßloch) Kleidercontainer brennt

Haßloch (ots)

Die Ursache für einen in Brand geratenen Kleidercontainer in der Rennbahnstraße am Montagabend (18. Oktober, 22:15 Uhr) ist unklar. Die Polizei hält ein mutwilliges entzünden für wahrscheinlich. Der Schaden konnte noch nicht genau beziffert werden. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Haßloch unter Tel. 06324 933-0 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell