Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugen zu Unfallgeschehen gesucht

Bad Dürkheim / Leistadt / L517 (ots)

Am 16.10.2021 gegen 12:30 kam es auf einem Wirtschaftsweg im Bereich der L517 "Am Schlamberg" zu einem Unfallgeschehen, im Rahmen dessen eine Fußgängerin gestürzt ist und verletzt wurde. Beteiligt waren u.a. möglicherweise ein PKW sowie die gestürzte Fußgängerin, die mit Nordic-Walking-Stöcken den dortigen Feldweg begangen hatte und aus derzeit unbekannter Ursache zu Fall kam. Nach dem Sturz wurde die verletzte 62-Jährige von mehreren anwesenden und vorbeikommenden Personen betreut. Da das genaue Unfallgeschehen derzeit noch unbekannt ist, werden insbesondere Personen gesucht, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Auch werden die Personen, die sich vor Ort um die Verletzte gekümmert, bzw. die Anwesenden angesprochen haben, gebeten, sich telefonisch unter 06322-9630 oder per Mail unter pibadduerkheim@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Bad Dürkheim zu melden.

