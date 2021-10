POL-PDNW: Fahrradanhänger löst sich

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Ein 20-Jähriger befuhr mit seinem Fahrrad samt Anhänger am 17.10.2021, um 17:50 Uhr den Fahrradweg der Talstraße stadtauswärts. Kurz nach der Würzmühle löste sich der Anhänger und traf mit der Deichsel die Beifahrerseite des in diesem Moment passierenden Autos, an welchem Sachschäden in Höhe von etwa 2000 Euro entstanden.

