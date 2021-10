Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Fahren unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Morgen des 19.10.2021 wurde ein 58-jähriger Autofahrer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Louis-Escande-Straße in Neustadt unterzogen. Dabei nahmen die Beamten deutlichen Alkoholgeruch beim Fahrer wahr. Ein freiwilliger Atemalkoholtest vor Ort ergab 0,93 Promille. Den Fahrer erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren.

