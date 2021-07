Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Ennepetal (ots)

Am Dienstagnachmittag musste ein 17-jähriger Fahrradfahrer einem verkehrsbedingt auf der Fahrbahn stehenden Pkw ausweichen, stieß gegen einen geparkten Pkw und verletzte sich dabei leicht. Der junge Ennepetaler fuhr auf der der Carl-August-Bauer-Straße, als er zu spät bemerkte, dass der vor ihm fahrende Pkw bremsen musste. Der Radfahrer wich nach rechts aus und fuhr auf das Fahrzeugheck eines am Fahrbahnrand geparkten Fahrzeuges. Der 17-Jährige verletzte sich beim Aufprall leicht im Gesicht und und wurde zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

